В Перми для прогулок откроют набережную

ПЕРМЬ, 17 июня. /ТАСС/. Набережную Камы в центре Перми, которая была закрыта в связи с эпидемиологической ситуацией, вновь откроют для прогулок, начнут работать фонтаны. Об этом в среду в Instagram написал мэр города Дмитрий Самойлов.

Набережная Камы была закрыта для посещения 2 апреля, когда в Пермском крае ввели режим самоизоляции. С 12 мая ряд ограничительных мер был ослаблен, жителям разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, также разрешено работать непродовольственным магазинам с отдельным входом и общей площадью до 400 кв. м, салонам красоты и парикмахерским, многофункциональным центрам (МФЦ), мастерским по ремонту обуви, ателье. Однако 23 мая в связи с ростом числа заболевших набережную вновь закрыли.

"Провел переговоры с Роспотребнадзором по поводу открытия набережной. Считаю, что с соблюдением мер предосторожности ее можно открыть для посещения. Инициатива была озвучена на краевом оперштабе и получила поддержку главы региона. Так что с 18 июня набережная снова будет доступна для горожан. Будут работать кафе в режиме на вынос, туалеты, но детские площадки по-прежнему будут закрыты", - написал он.

По словам Самойлова, фонтаны в Перми заработают 18 июня, но запуск будет проходить по графику. "Составлен график запуска, рассчитанный до конца следующей недели. В четверг-пятницу в статическом режиме, без вечерних представлений начнут работать фонтаны на эспланаде, затем по очереди будут запускать остальные", - добавил глава города.

Набережная Камы - это одно из главных мест для прогулок жителей и гостей Перми, ее протяженность составляет почти 4 км, она проходит по правому берегу реки Камы, параллельно железнодорожным путям, улицам Окулова и Монастырской.

О ситуации с коронавирусом в Пермском крае

В Пермском крае режим самоизоляции продлен до 23 июня, подтверждено 2 872 случая заражения коронавирусом, из них 67 за последние сутки, выздоровели 1 656 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,93, для перехода на второй этап снятия ограничений он должен быть меньше 0,8.