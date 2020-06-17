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Пандемия коронавируса нового типа
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Котяков: пик негативных эффектов из-за пандемии для рынка труда в России позади

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пик негативных эффектов из-за пандемии нового коронавируса для рынка труда в России позади. Об этом заявил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Рынок труда в Российской Федерации на сегодняшний день прошел пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран. Мы видим, что у нас уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, при этом в таких развитых странах, как Соединенные Штаты, он составлял более 13%", - сказал Котяков в рамках социального форума "Эффективные антикризисные стратегии государства и бизнеса: социальный аспект", организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типаКотяков, Антон Олегович
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