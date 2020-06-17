Центры "Мои Документы" возобновили работу в южных районах Кировской области

КИРОВ, 17 июня. /ТАСС/. Центры "Мои Документы" в Вятско-Полянском, Малмыжском и Уржумском районах Кировской области, где складывается наиболее сложная в регионе эпидемиологическая ситуация, возобновили работу. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы правительства области.

"С 17 июня центры "Мои Документы" в Вятских Полянах, Малмыжском и Уржумском районах начнут принимать заявителей. Решение принято в соответствии с постановлением правительства Кировской области от 16 июня. Ранее деятельность центров госуслуг в этих муниципальных образованиях была приостановлена в связи со значительным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прием заявителей в МФЦ будет осуществляться по предварительной записи. В режиме "живой" очереди можно получить только услуги Росреестра, зарегистрироваться на портале госуслуг, подтвердить и восстановить учетную запись, а также забрать готовые документы. При этом посетителям рекомендуют надевать защитные маски, пользоваться антисептическими средствами обработки рук и соблюдать дистанцию.

О ситуации в регионе

По словам главы региона Игоря Васильева, область постепенно снимает введенные из-за пандемии меры ограничения. В регионе работают производственные предприятия, сельхозорганизации, строительные организации, небольшие магазины, открыты многофункциональные центры. При этом, по данным управления Роспотребнадзора по Кировской области, ситуация в регионе остается нестабильной, продолжает действовать режим повышенной готовности, режим самоизоляции граждан продлен до 22 июня.

С 12 мая жителям области разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Также с 12 мая открылись рынки и непродовольственные магазины, площадь торговых залов которых не превышает 400 кв. метров, с отдельным входом и при ограничении числа покупателей, которые одновременно могут находиться в магазине. С 21 мая в регионе возобновили работу парикмахерские и фитнес-центры при условии проведения только индивидуальных занятий с тренером. С 9 июня начали работу небольшие магазины в торговых центрах.

По данным оперштаба, в Кировской области общее число заражений коронавирусной инфекцией превышает 2,6 тыс., выздоровели более 1,8 тыс. человек.