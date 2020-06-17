Умер заслуженный деятель науки России Ватаняр Ягья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Заслуженный деятели науки РФ, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, депутат законодательного Собрания Санкт-Петербурга первых четырех созывов Ватаняр Ягья умер на 82-м году жизни. Заседание городского парламента в среду открылось минутой молчания в память о нем.

"Сегодня наш парламент и весь Санкт-Петербург понес тяжелейшую утрату. Ушел из жизни крупный ученый, педагог и политический деятель, один из основателей законодательного собрания города, депутат Ленсовета и первых четырех созывов петербургского парламента Ватаняр Саидович Ягья. Для всех нас без исключения он был наставником, примером подлинного патриота, всю свою жизнь посвятившего родному городу и нашему Отечеству, нашей любимой России. Это был человек выдающегося ума и духа. Ватаняр Ягья навсегда останется в наших сердцах", - сказал председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров, обращаясь к депутатам.

Спикер петербургского парламента выразил соболезнования родным и близким Ягья, в обращении к ним отметив его "огромный вклад в становление системы государственной власти города", а также то, что "во все годы он находил время для активных занятий научной деятельностью, воспитал целые поколения петербургских ученых-востоковедов".

Ватаняр Ягья родился 18 сентября 1938 года в Ленинграде. С отличием окончил восточный факультет Ленинградского государственного университета. Учился в университете в Аддис-Абебе. Работал младшим научным сотрудником в Ленинградском государственном университете, доцентом, профессором в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена, заведующим кафедрой в Ленинградском институте советской торговли им. Ф. Энгельса, профессором в Санкт-Петербургском государственном университете.

Избирался депутатом Ленинградского городского Совета народных депутатов (1990-1993). Впоследствии - депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга первого - четвертого созывов. Действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса.

С 1991 года по 1996 год - главный советник мэра - председателя правительства Санкт-Петербурга. С 1994 года являлся заведующим кафедрой мировой политики СПбГУ. С 1998 года - заслуженный деятель науки Российской Федерации. Ягья являлся автором 280 научных и около 150 публицистических работ.