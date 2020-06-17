Уральский схиигумен Сергий отверг обвинения в захвате монастыря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Запрещенный в служении духовник Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери "Спорительница Хлебов" Сергий (Романов) отверг обвинения в захвате обители. Об этом он сообщил в опубликованном в среду видеообращении.

16 июня настоятельница монастыря матушка Варвара (Крыгина) покинула обитель. Местные СМИ назвали происходящее "захватом" монастыря со стороны духовника Сергия, в Екатеринбургской епархии уточнили, что Варвара ушла из обители, чтобы "избежать ненужных распрей".

"СМИ пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит, [монастырь] мы строили вместе с насельницей монастыря [Варварой] с божьей помощью 18 лет на пустом месте", - сказал схиигумен.

По его словам, Варвара и с ней еще четыре человека добровольно покинули обитель "из-за страстей".

Сергий уточнил, что в монастырь приезжали представители общественной безопасности и силовых ведомств. "Убедились, что в монастыре все спокойно", - добавил схиигумен. Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых сообщил ТАСС, что пока воздерживается от комментариев по этой теме.

27 апреля схиигумена Сергия отстранили от проповедей после появления видеозаписи с обращением, где он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 15 июня состоялось первое заседание епархиального суда, однако процесс перенесли на 26 июня, так как Сергий не ответил на вопросы суда. После того как настоятельница Варвара (Крыгина) покинула монастырь из-за конфликта со схиигуменом Сергием, Екатеринбургская епархия заявила, что у клирика есть время до следующего заседания епархиального суда, чтобы пересмотреть свое поведение и покаяться.