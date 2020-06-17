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Спрос на туры в РФ в июне оказался в 10 раз ниже, чем годом ранее

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Спрос на туры в России в июне 2020 г. из-за пандемии коронавируса сократился в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе онлайн-конференции в ТАСС.

"Количество бронирований в июне значительно меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Это объяснимая история, потому что половина регионов закрыта, и из них выехать невозможно, и даже когда мы говорим о Краснодарском крае, там до 21 июня продлен режим карантина и самоизоляции, что накладывает серьезные ограничения на передвижения туристов, находящихся там, - это тоже немного демотивирует. На данный момент мы видим, что в июне спрос реальный оплаченный, наверное, раз в 10 меньше, чем в аналогичный период прошлого года", - сказала она. 

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