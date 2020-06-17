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Пандемия коронавируса нового типа
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"Вектор" планирует начать испытания вакцины от коронавируса на добровольцах с 15 июля

В настоящее время завершаются доклинические исследования эффективности и безопасности вакцины, уточнил генеральный директор центра Ринат Максютов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в июне завершает доклинические испытания вакцины против нового коронавируса и планирует приступить к исследованиям на добровольцах с 15 июля текущего года, сообщил в среду генеральный директор центра Ринат Максютов.

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"В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности вакцины в минимальном объеме, необходимом для перехода на первую и вторую фазу клинических исследований суммарно на 300 добровольцах, и ожидаем запуска исследований на добровольцах с 15 июля", - сказал он на заседании глав служб государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. 

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