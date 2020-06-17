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Срок получения сертификата по программе "Молодая семья" в Пермском крае снижен в два раза

Ранее власти планировали направить по программе в ближайшие три года почти 3 млрд рублей

ПЕРМЬ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края приняли решение сократить сроки ожидания сертификата на улучшение жилищных условий молодым семьям с восьми-десяти до трех-четырех лет. Это станет возможным благодаря увеличению финансирования программы "Молодая семья" в период с 2020-го по 2022 год почти на 15% - с 3 млрд до 3,5 млрд рублей, сообщил в среду на заседании правительства врио главы региона Дмитрий Махонин.

Ранее власти планировали направить по программе в ближайшие три года почти 3 млрд рублей.

"В этом году увеличилось финансирование данной программы, на нее выделяется 1,1 млрд рублей. За 2020-2022 годы денежные средства, которые будут направлены по программе, составляют порядка 3,5 млрд рублей. Это позволит сократить срок нахождения в очереди примерно в два раза, если раньше семьи стояли в очереди и 8, и 10 лет, то с 2020 года этот показатель будет составлять 3-4 года. Это позволить решить проблему с выдачей сертификата и жилищную проблему порядка 7 тыс. семей", - сказал он.

При этом Махонин отметил, что в настоящее время в ряде муниципальных образований края имеются отставания от графика выдачи сертификатов. Он дал поручение Министерству социального развития Пермского края максимально упростить процесс подачи документов на участие в программе. "И провести работу с муниципалитетами, где систематически затягивают выдачу сертификатов семьям, за это будем наказывать", - добавил врио главы Прикамья.

Также на заседании правительства приняли решение продлить срок реализации свидетельств программы "Молодая семья" из-за введеных ограничений в период пандемии коронавируса. Теперь воспользоваться господдержкой в 10% на приобретение жилья молодые семьи смогут в течение восьми месяцев. Ранее этот срок составлял полгода, а господдержка на оплату 30-35% с семи месяцев увеличена до девяти. На продление сроков могут рассчитывать семьи, получившие документы в период с 1 февраля по 5 мая 2020 года.

Как сообщил министр социального развития Пермского края Павел Фокин, сегодня в очереди на получение господдержки в рамках программы стоят более 8,5 тыс. семей. За 2017-2019 годы на их поддержку было предусмотрено 1,4 млрд рублей, это позволило более 3 тыс. семей приобрести жилье.

О программе "Молодая семья"

Программа "Молодая семья" реализуется в Пермском крае более 10 лет. Размер федеральной социальной выплаты составляет 30-35%, региональной - 10% от средней стоимости жилья. Помимо этого, при рождении последующего ребенка в семьях-участниках федеральной программы дополнительно выплачиваются средства в размере 5% (более 109 тыс. рублей), а в семьях-участниках региональной программы - 100% от основной выплаты. Федеральные социальные выплаты позволяют обеспечить семье первоначальный взнос на приобретение жилья: ипотеку, покупку и строительство жилого помещения. Региональная выплата может быть направлена также на реконструкцию и завершение ранее начатого строительства.

Теги
РоссияПермский крайМахонин, Дмитрий Николаевич
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