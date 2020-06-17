Эксперты выявили фейк о скупке sim-карт для накрутки результатов электронного голосования

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) выявили фейк о массовой скупке sim-карт якобы для использования в электронном голосовании для фальсификации результатов. Об этом организация сообщает в среду на своем сайте.

"РОЦИТ ежедневно фиксирует обращения граждан, связанные с появлением новых фейков о голосовании по поправкам к Конституции РФ в интернете. За последние сутки резко возросло количество фейковых новостей о массовой скупке sim-карт операторов якобы для использования в электронном голосовании для фальсификации результатов", - говорится в сообщении на сайте РОЦИТ.

Эксперты организации отмечают, что техническая возможность осуществления данной мошеннической схемы отсутствует.

Невозможные "накрутки"

"Накрутки" голосования посредством массово скупленных sim-карт для телефонного голосования представляются крайне маловероятными. Дело не только в том, что sim-карты в России персонифицированы, а конкретно в предусмотренной в проекте авторизации пользователя посредством ЕСИА - проще говоря, "Госуслуг". Авторизация в данном случае сродни предъявлению паспорта на "офлайновом" избирательном участке - в обоих случаях действие призвано подтвердить, что в голосовании участвует реальный человек, и что голосует он лишь один раз", - приводит РОЦИТ слова своего ведущего аналитика Урвана Парфентьева.

Он пояснил, что массовая скупка sim-карт не может оказать влияние на результаты электронного голосования, поскольку фактически гражданин голосует не по sim-карте. Его голос привязан к паспортным данным из реестра избирателей, которые, в свою очередь, должны совпадать с данными в его личном кабинете. Соответственно, сколько бы аккаунтов ни было создано, в любом случае голос будет учтен только один раз.

Также эксперты призывают пользователей быть максимально бдительными и критически относиться к распространяемой в интернете информации об электронном голосовании. "Самые актуальные темы зачастую сопровождаются абсурдными и недостоверными новостями в интернете. Происходит это обычно либо из-за излишней доверчивости и низкого уровня цифровой грамотности, либо из-за недобросовестности. В любом случае, не стоит слепо верить всему, что пишут, нужно всегда мыслить критически и проверять информацию. Тем более не стоит распространять посты и новости, если вы не уверены в их достоверности", - прокомментировал директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

В организации напомнили, что жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн. Для этого с 5 июня до 14:00 21 июня нужно подать соответствующее заявление на портале "Госуслуги". Жители Москвы также могут сделать это через mos.ru.

Голосование будет проводиться на портале 2020og.ru с 14:00 25 июня до 20:00 30 июня по московскому времени. Перед ним необходимо будет авторизоваться через единую систему идентификации. Если пользователь подал заявление, но потом передумал голосовать онлайн, он может прийти на свой участок 1 июля.

Поправки в конституцию

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля . Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.