Генпрокурор назвал главные проблемы российской медицины

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Достойный уровень оказания медицинских услуг в России наталкивается на старые проблемы - нехватку кадров и диагностического оборудования, изношенность зданий больниц и поликлиник. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

"Сегодня мы оказались в новых реалиях, когда особенно остро встает вопрос развития сферы здравоохранения, которое в свою очередь во многом зависит от надлежащего нормативного регулирования", - подчеркнул он. Краснов напомнил, что для устранения проблем с лекарственным обеспечением населения по инициативе Генпрокуратуры были приняты необходимые правовые акты, касающиеся обязательной маркировки лекарств, ввоза не зарегистрированных в России препаратов, в которых остро нуждались люди.

В непростой ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, прокуроры продолжают контроль за своевременным принятием локальных правовых актов, устанавливающих порядок стимулирующих выплат медработникам. "Как показывает ситуация, оперативно принятые меры позволили системе здравоохранения справиться с возникшей нагрузкой, однако не везде оказание медицинских услуг обеспечивается на должном уровне. Причины кроются в тех многочисленных нарушениях и недостатках, которые выявлялись прокурорами и в предыдущие годы", - отметил Краснов.

"Проверки прошлого года показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии. Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная. Вместе с тем в Дагестане, Карелии, Чеченской Республике, Астраханской, Вологодской, Калининградской областях и в других регионах закупленное дорогостоящее медицинское оборудование лечебными учреждениями длительное время не использовалось", - подчеркнул генпрокурор. По всем таким случаям принимались меры прокурорского реагирования.

Дефицит кадров

Серьезной проблемой Краснов назвал и значительный дефицит кадров медицинских работников. "Например, в Курганской области по состоянию на начало 2019 года медицинские организации были укомплектованы врачами всего на 40%, средним медицинским персоналом - на 61%. В текущем году ситуация существенно не улучшилась", - отметил генпрокурор, добавив, что "такие примеры не редкость", и, как и в прежние годы, это негативно отражается на своевременности, качестве и доступности медицинской помощи. "В современных же условиях указанные проблемы обнажились еще сильнее", - подчеркнул он.

По его словам, прокуроры нацелены на жесткий контроль за деятельностью всех уполномоченных органов в сфере здравоохранения, целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на поддержку медицинских работников и в целом модернизацию системы здравоохранения. Кроме того, прокуратура продолжит мониторинг ситуации с ценообразованием на медпрепараты, средства защиты, социально значимые товары, продукты питания, с их наличием в аптечной и торговой сети.

Необоснованные увольнения

Краснов заявил, что прокуроры будут реагировать на все случаи необоснованных невыплат зарплат или увольнений под предлогом трудностей из-за пандемии.

"Текущая ситуация нами тщательно отслеживается, поскольку введенный режим самоизоляции безответственные работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях просто для их увольнения", - отметил он.

По его словам, "каждому факту нарушения трудовых прав граждан дается принципиальная правовая оценка". В поле зрения прокуроров находится и работа центров занятости, государственных трудовых инспекций и службы судебных приставов, а также вопросы соблюдения техники безопасности на производстве.