Генпрокуратура России посвятит отдельное совещание проблеме домашнего насилия

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура России посвятит отдельное заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов проблеме домашнего насилия и в целом защиты детей от преступных посягательств. Об этом сообщил в среду генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

"В ближайшее время на координационном совещании руководителей правоохранительных органов планируем обсудить проблемы, касающиеся преступных посягательств на жизнь и здоровье детей, в том числе домашнего насилия", - сообщил Краснов. Он не стал приводить статистических данных.

По данным Университета прокуратуры России, хотя число уголовных дел по фактам жестокого обращения и издевательств над детьми в семьях за последние пять лет сократилось на треть, оно остается значительным. По статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним") в 2015 году были возбуждены уголовные дела в отношении 1 975 родителей и опекунов, в 2016 году - в отношении 1 779, в 2017 году - 1 536, в 2018 году - 1 410, а в 2019 году - в отношении 1 405 родителей и опекунов.

Ранее издание РБК сообщало, что депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова, разработавшие законопроект о борьбе с домашним насилием, обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить его принятие. В обращении они отмечали значительный рост числа жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции и ограничения перемещения граждан из-за коронавируса. Голикова дала поручение пяти министерствам, в том числе МВД и Минюсту, совместно рассмотреть направленное в ее адрес депутатское обращение по проблеме домашнего насилия. В интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила за активизацию работы по законопроекту о профилактике домашнего насилия после окончания пандемии коронавируса. При этом она назвала важным не перейти ту грань, когда государство вмешивается в семью, и с другой стороны дать возможность реагировать в самом начале на случаи домашнего насилия.

Данные МВД

В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала ТАСС, что режим самоизоляции не привел к скачку выявляемых случаев домашнего насилия - количество преступлений в сфере семейно-бытовых конфликтов снизилось с начала года на 12%. Так, только по сравнению с маем прошлого года число зафиксированных за май этого года преступных посягательств в семьях сократилось на 13%, в том числе убийств и покушений на убийство - на 28,2%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 24,7%, средней тяжести - на 13,3%, легкого вреда здоровью - на 14,5%.