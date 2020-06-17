В Госдуме прокомментировали идею о новом пособии для матерей-одиночек

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Помогать семьям с детьми нужно адресно, отдавая приоритет малообеспеченным. Об этом заявил ТАСС первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"На сегодняшний день уже есть инициатива президента, которая реализована, о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Что касается иных мер социальной поддержки, то, с моей точки зрения, они должны быть в первую очередь увязаны не с тем, один родитель воспитывает ребенка или двое, а с социальным положением семьи. Помощь надо оказывать малообеспеченным гражданам", - сказал Исаев.

Парламентарий уточнил, что на уровне Госдумы инициатива НРК не обсуждалась. "К нам не поступила. Поэтому я говорю об общем подходе", - заключил единоросс.

Ранее телеканал RT сообщил, что Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для родителей-одиночек в размере не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. По словам председателя НРК Ирины Волынец, соответствующее предложение направлено в Госдуму и в правительство РФ.