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Новая система обращения с ТКО

ГП выявила, что в трети регионов России полигоны для мусора не соответствуют требованиям

При этом, по словам генпрокурора Игоря Краснова, местные власти повсеместно самоустранились от создания и содержания мест накопления отходов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Нарушения в сфере утилизации твердых бытовых отходов на фоне проводимой реформы выявлены в половине регионов России, в каждом третьем регионе полигоны для хранения отходов не соответствуют экологическим и санитарным требованиям. Об этом заявил в среду генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

По его словам, проверки прокуратуры "выявили системные нарушения и при переходе регионов на новые формы обращения с твердыми коммунальными отходами".

"Вопреки требованиям закона в половине субъектов региональные операторы не обеспечивали своевременный вывоз отходов, не ликвидировали несанкционированные свалки. В трети субъектов эксплуатируемые коммерческими структурами полигоны не соответствуют экологическим и санитарным требованиям. Органы местного самоуправления повсеместно самоустранились от создания и содержания мест накопления отходов", - констатировал генпрокурор.

По его словам, об этой ситуации Генпрокуратура проинформировала президента и председателя правительства.

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКОКраснов, Игорь Викторович
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