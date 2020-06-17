Генпрокурор предложил дать таможне право расследовать незаконный вывод капиталов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов предложил наделить таможенников правом расследовать факты незаконного вывода капиталов. Об этом он заявил в среду, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

"В связи с ростом [количества] нарушений валютного законодательства, связанных с незаконным оттоком капитала за рубеж, проинформирован глава государства и предложено наделить полномочиями по расследованию таких преступлений (наряду со следователями МВД) органы дознания ФТС России, которые их выявляют. Полагаем, это повысит эффективность борьбы с указанными деяниями", - сказал Краснов.

Вместе с тем генпрокурор отметил и ряд недостатков в работе самой таможни. "Прокурорами вскрыты неединичные случаи необоснованного предоставления льгот и преференций при осуществлении таможенного контроля, в том числе незаконного освобождения от уплаты таможенной пошлины, неправильного применения пониженной ставки НДС при оформлении товаров. По актам реагирования [прокуратуры] таможенными органами доначислено платежей на сумму свыше 18 миллиардов рублей", - сообщил генпрокурор.