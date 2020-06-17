Генпрокурор заявил, что в прошлом году удалось предотвратить теракты в 24 регионах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Число предотвращенных терактов в России в 2019 году выросло более чем на треть, они готовились в 24 регионах страны в местах массового скопления людей. Об этом сообщил в среду генпрокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

"Сохраняется высокий уровень террористических угроз. Более чем на треть (38%) увеличилось число предотвращенных терактов. Они выявлены в 24 регионах, в качестве объектов выбирались места массового скопления людей", - сказал он.

В связи с этим, отметил Краснов, повышенное внимание уделялось вопросам обеспечения уровня антитеррористической защищенности особо важных объектов и территорий. "В суды прокурорами направлено почти 11 тыс. исков об устранении выявленных нарушений", - сообщил генпрокурор. Он подчеркнул, что необходимо и впредь усиливать профилактическую составляющую противодействия терроризму. "В связи с этим мы уделим дополнительное внимание выполнению решений антитеррористических комиссий в регионах и муниципальных образованиях", - заключил Краснов.