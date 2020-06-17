Уличный кот Боб, принесший известность писателю Джеймсу Боуэну, умер в Великобритании

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Бездомный рыжий кот по кличке Боб, благодаря которому лондонский уличный музыкант и писатель Джеймс Боуэн создал серию популярных книг, умер в Великобритании в возрасте 14 лет. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

"Он дал мне гораздо больше, чем просто дружеское общение. С ним я нашел цель и направление, в котором мне следует двигаться и которого мне не хватало. В мире никогда не было такого кота, как он. И никогда больше не будет", - написал Боуэн на своей страничке в Facebook.

"Чувствую, будто свет ушел из моей жизни. Я никогда его не забуду", - скорбит писатель.

Боуэн встретил рыжего кота на пороге своего дома весной 2007 года. На следующий день кот снова появился и тогда музыкант заметил ранку на его лапе кота. Боуэн отдал почти весь свой дневной заработок, чтобы спасти животное, которому были нужны антибиотики. После окончания двухнедельного курса лечения Боуэн попытался найти хозяев кота, однако тщетно. Тогда писатель решил оставить животное у себя и назвал его в честь героя телесериала "Твин Пикс".

Коту очень нравилось провожать музыканта на работу. Со временем Боуэн стал брать его на свои уличные выступления. Если верить писателю, именно Боб помог Боуэну побороть наркозависимость.

История Боуэна и Боба легла в основу серии из девяти книг, две из которых - "Уличный кот по имени Боб" и "Мир глазами кота Боба", написанные в соавторстве с Гари Дженкинсом, - стали мировыми бестселлерами. Книги переведены более чем на 40 языков.

В 2016 году на экраны вышел фильм "Уличный кот по кличке Боб", основанный на событиях первой книги. Второй фильм "Подарок от кота Боба" должен выйти в этом году.