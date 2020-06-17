В Ивановской области умерла беременная с подтвержденным коронавирусом

ТАСС, 17 июня. Беременная с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерла в Ивановской области. Врачам удалось спасти ребенка, однако он находится в тяжелом состоянии в Ивановском научно-исследовательском институте материнства и детства имени В. Н. Городкова, сообщил в среду журналистам глава Департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"У нас произошла одна очень тяжелая смерть - это 33-летняя беременная женщина. Течение заболевания у нее было достаточно быстрым, на компьютерной томографии у нее была выявлена... ковид-пневмония <...> При вскрытии выяснилось, что 90% легких были поражены", - сообщил Фокин.

По его словам, медикам удалось спасти ребенка, женщине была проведена операция кесарево сечение. В настоящий момент новорожденный находится в тяжелом состоянии в Ивановском научно-исследовательском институте материнства и детства имени В. Н. Городкова, за его жизнь борются врачи.

Фокин отметил, что женщина имела ряд сопутствующих заболеваний - сахарный диабет, ожирение, кроме того, у нее была диагностирована тромбоэмболия легочной артерии. По словам главы Депздрава, в настоящий момент в регионе как минимум пять беременных заражены коронавирусом.

В настоящий момент в Ивановской области подтверждено 3 685 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 86 из которых за минувшие сутки. Выздоровели 1 676 пациентов, умер 31.