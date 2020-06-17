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Столичные власти назвали фейком видео о "принуждении" учителей к голосованию по поправкам

В распространенном в соцсетях ролике, посвященном якобы принудительному участию учителей в голосовании, чужой голос выдан за голос замруководителя департамента образования Марины Смирницкой

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Департамент образования Москвы назвал фейком видео о "принуждении" учителей к голосованию по поправкам к Конституции РФ, распространенное ранее в социальных сетях. Об этом ТАСС в среду сообщили в ведомстве.

"В распространенном накануне в соцсетях ролике, посвященном якобы принудительному участию учителей в голосовании по внесению изменений в Конституцию России, чужой голос выдан за голос заместителя руководителя департамента Марины Смирницкой. Действия авторов данного видео носят провокационный характер", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что Смирницкая записала видеообращение, в котором разоблачила фальсификацию и предложила сравнить два голоса - свой и тот, который приписывают ей авторы фейкового ролика.

"Призываем всех не вестись на провокации и доверять только проверенной информации", - прокомментировали в департаменте.

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