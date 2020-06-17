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Песков заявил, что у Кремля нет позиции по поводу сокращения новогодних праздников

Пресс-секретарь президента заявил, что по длительности новогодних каникул есть устоявшаяся практика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Кремль исходит из устоявшейся за последние годы практики по длительности новогодних каникул.

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"Есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим", - заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение о сокращении новогодних каникул в 2021 году.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что "никакой позиции в Кремле на этот счет нет". "Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему", - напомнил он.

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