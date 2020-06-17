Песков заявил, что у Кремля нет позиции по поводу сокращения новогодних праздников

"Есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим", - заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение о сокращении новогодних каникул в 2021 году.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что "никакой позиции в Кремле на этот счет нет". "Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему", - напомнил он.