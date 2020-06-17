Административный центр Хайнаня в январе-мае занял 1-е место в Китае по качеству воздуха

ХАЙКОУ /Китай/, 17 июня. /ТАСС/. Административный центр южнокитайского острова Хайнань город Хайкоу с января по май включительно оказался на первом месте в списке урбанизированных населенных пунктов КНР по качеству воздуха. Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды Китая.

Как отмечается в распространенном докладе, при составлении рейтинга власти учли экологическую обстановку в 168 городах, включая Пекин и прилегающие к нему регионы, а также в мегаполисах Восточного и Южного Китая, промышленность которых динамично развивается и потому приводит к заметному загрязнению окружающей среды. "Доля вредных веществ в атмосфере Хайкоу продолжает понижаться. Это устойчивая тенденция, хоть и существуют небольшие колебания показателя", - говорится в документе.

Из опубликованных данных следует, что за последние пять месяцев в воздухе Хайкоу заметно снизилось содержание оксидов серы и азота, а также одного из наиболее опасных газообразных загрязнителей - оксида углерода. Как отмечается, показатель выброса вредоносных микрочастиц размером менее 2,5 мкм (PM 2,5) в городе сохраняется на предельно низком уровне.

"В этом году Хайкоу благодаря интенсивным мерам заметно повысил уровень экологического контроля, за загрязнение атмосферы полагаются максимально жесткие меры наказания. Мы выявляем нарушения как в ходе регулярных проверок, так и благодаря специальным внеплановым инспекциям", - рассказал представитель министерства.

После Хайкоу в рейтинге следуют города Лхаса (Тибетский автономный район) и Чжухай (южная провинция Гуандун). Согласно опубликованной статистике, в 337 населенных пунктах КНР в течение примерно 85% дней в период с января по май было зарегистрировано оптимальное качество воздуха.

Власти Хайнаня уделяют вопросам экологии повышенное внимание. Согласно официальным данным, в I квартале воздух и грунтовые воды на территории острова по международным стандартам были абсолютно без загрязнения. С января по март объем выработки экологически чистой энергии в провинции превысил 1,89 млрд кВт/ч, что соответствует 28,7% от поставок электричества ключевыми объектами региона.