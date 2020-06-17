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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков подтвердил, что в Кремле и Ново-Огареве установили дезинфекционные туннели

Пресс-секретарь президента уточнил, что такое решение "связано с эпидемиологической обстановкой"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что для обеспечения безопасности здоровья президента Владимира Путина в Кремле и его резиденции в Ново-Огареве были установлены несколько дезинфекционных туннелей.

"Это действительно так, - сказал он, комментируя соответствующие публикации СМИ. - Такие средства дезинфекции установлены и в Кремле, в Кремле их даже две штуки установлено, и в резиденции в Ново-Огареве".

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Песков пояснил, что подмосковная резиденция российского лидера в последние месяцы стала "основной рабочей базой президента". "Он оттуда ездит в Кремль и возвращается обратно, там проводит много мероприятий, туда к Путину приезжают на встречи люди по работе", - уточнил он.

Представитель Кремля рассказал, что решение установить такие туннели "связано с эпидемиологической обстановкой". "Они были установлены в самый разгар эпидемии. Вы знаете, что сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты. Но все-таки остается режим ношения масок и перчаток", - сказал он. "Конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы", - заключил Песков.

Ранее правительство Пензенской области сообщило, что дезинфекционный туннель, произведенный пензенской компанией "Моторные технологии", перепрофилировавшей производство во время пандемии из-за угрозы распространения коронавируса, поставлен в резиденцию президента РФ в Ново-Огареве. Дезинфекция осуществляется распылением антисептика. Специальные коллекторы обеспечивают равномерную подачу средства на проходящего по туннелю. Активируется система автоматически при помощи датчика движения. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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