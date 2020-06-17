МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщил в среду журналистам посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

"Мы благодарны главе белорусского государств за готовность принять участие в торжествах 24 июня в Москве в честь Великой Победы, - сказал дипломат. - Важно отметить, что приглашение Владимира Владимировича Путина на эти памятные торжества в части мероприятий, где главным событием будет военный парад, принято президентом Беларуси". По его словам, это подтверждает единство подходов двух "братских государств в оценке подвига советского народа, солдат Великой Отечественной войны".

16 июня Лукашенко подтвердил, что его страна будет представлена на параде Победы в Москве, но о своем участии не высказался. В понедельник в пресс-службе Минобороны Белоруссии ТАСС сообщили, что республику на параде Победы представят военнослужащие сводной роты почетного караула. Также там планирует присутствовать министр обороны Виктор Хренин.

В Белоруссии карантин в связи с пандемией не вводили, 9 мая прошел парад, никто из мировых лидеров на нем не присутствовал.