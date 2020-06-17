Песков не считает вопросом повестки дня Кремля конфликт в монастыре на Урале

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что конфликт в одной из церквей в Свердловской области не является вопросом повестки дня Кремля.

"В Кремле не следят за этой ситуацией, это не вопрос нашей повестки дня", - сказал журналистам в среду пресс-секретарь главы государства.

27 апреля схиигумена Сергия (духовник Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери "Спорительница Хлебов" Сергий (Романов) отстранили от проповедей после появления видеозаписи с обращением, где он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 15 июня состоялось первое заседание епархиального суда, однако процесс был перенесен на 26 июня, так как Сергий не ответил на вопросы суда. После того как настоятельница Варвара (Крыгина) покинула монастырь из-за конфликта со схиигуменом Сергием Екатеринбургская епархия заявила, что у клирика есть время до следующего заседания епархиального суда, чтобы пересмотреть свое поведение и покаяться.

16 июня настоятельница монастыря матушка Варвара (Крыгина) покинула обитель. Местные СМИ назвали происходящее "захватом" монастыря со стороны духовника Сергия, в Екатеринбургской епархии уточнили, что Варвара ушла из обители, чтобы "избежать ненужных распрей".

4 июня стало известно, что экспертиза Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области нашла признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), материалы были переданы в прокуратуру. Суд в Верхней Пышме 23 июня приступит к рассмотрению дела схиигумена по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности <...>").