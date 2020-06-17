Всероссийский онлайн-выпускной для студентов пройдет 27 июня

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минобрнауки РФ решило провести всероссийский онлайн-выпускной для студентов российских вузов не 4 июля, а 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на его главу Валерия Фалькова.

"Всероссийский выпускной для студентов состоится 27 июня в режиме онлайн", - сообщил Фальков.

В этот день состоится онлайн-концерт, главными героями которого станут сами выпускники из разных уголков России. С поздравлениями к ним обратятся ректоры вузов, главы корпораций и знаменитости.

"Уверен, что первый всероссийский студенческий выпускной станет новой традицией - ежегодным летним праздником студенчества. Он не только объединит университеты, даст возможность на всю страну поздравить выпускников и рассказать истории лучших из них, но и позволит сказать слова благодарности преподавателям и родителям за их труды", - привели в пресс-службе слова Фалькова.

Организаторами мероприятия стали Минобрнауки, АНО "Россия - страна возможностей" и Российский союз ректоров.

"Новый формат выпускного вечера продолжит традиции прошлых лет, а для некоторых студентов станет приятным дополнением к офлайн-мероприятию в вузе. Онлайн-выпускной состоится в последнюю субботу июня и объединит всех выпускников вузов нашей страны", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.