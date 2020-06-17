В школах Еврейской АО открылся набор в медицинские классы

ТАСС, 17 июня. Набор старшеклассников начался в медицинские классы, открывшиеся на базе двух школ в Биробиджане. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Универсальные профильные классы открываются с целью пополнения кадрового состава и ликвидации дефицита медработников в сфере здравоохранения области. С середины июня эти две школы - [гимназия №1 и лицей №23] - готовы принять по 25 будущих фельдшеров или докторов", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы подать заявление на зачисление в медицинский класс, достаточно аттестата по итогам окончания 9 класса, в котором должны стоять "4" или "5" по химии и биологии.

Отмечается, что старшеклассники будут углубленно изучать химию и биологию, им также будут преподавать историю медицины, медицинскую психологию, технологию медицинских услуг, основы латинского языка с медицинской терминологией, генетику, анатомию и физиологию человека. Учащиеся также смогут получить навыки оказания первой медицинской помощи. Параллельно с учителями читать лекции старшеклассникам будут преподаватели Дальневосточного государственного медицинского университета из Хабаровска и Биробиджанского медицинского колледжа.

"Обучающиеся в медицинском классе получат ряд преимуществ для поступления в медицинский вуз: углубленная подготовка к ЕГЭ по химии и биологии, участие в олимпиадах и конкурсах ДВГМУ, осваивание медицинских навыков на практике, знакомство с медицинскими учреждениями области. По окончании школы им выдадут целевое направление для поступления в университет", - приводятся в сообщении слова главного специалиста областного медицинского информационно-аналитического центра Альбины Брайченко.

Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал необходимость решения проблемы недостатка медицинских кадров. В апреле он также поручил разработать меры по подключению к борьбе с коронавирусом врачей других специальностей, ординаторов, профессоров, а также практикантов и студентов медвузов.