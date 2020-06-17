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Синоптики предупредили об аномальной жаре в регионах Центральной России

В отдельных областях температура воздуха превысит климатическую норму на 5-7 градусов
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Аномальная жара до плюс 35 градусов ожидается в нескольких регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщили ТАСС в центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) и главных управлениях МЧС по областям.

Как рассказал ТАСС главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков, в регионе установилась аномальная жара, так как среднесуточная температура воздуха превышает норму на 7 градусов, а дневная максимальная температура составляет плюс 30 градусов и выше, а по ночам около 13-18 градусов тепла. "На юге установился антициклон, определяющий жаркую погоду, а на севере - над Кольском полуостровом - холодный антициклон, который спускается вниз. А между этими холодом и теплом проходит холодный фронт, который у нас вызовет осадки, и со вторника у нас температура снова опуститься до плюс 25 градусов", - сказал он.

До 35 градусов прогреется воздух в Белгородской области. В ГУ МЧС по региону отмечают, что значение температуры воздуха также на 7 градусов превысит климатическую норму. Из-за жаркой погоды - днем от плюс 29 до плюс 32, ночью около 19 тепла, по данным курского Гидрометцентра, по состоянию к 17 июня в регионе установился четвертый класс пожарной опасности почти на всей территории области. В Липецкой области также будет аномально жарко - до плюс 30, грозы и дожди, уточнили синоптики.

В тамбовском гидрометцентре ТАСС сообщили, что до конца текущей недели в регионе будет тепло и солнечно, температура воздуха будет держаться на отметке плюс 27-30 градусов, местами возможны кратковременные дожди. Аналогичная погода ожидается в Тульской, Ивановской и Брянской областях, где в четверг и пятницу температура воздуха днем будет достигать плюс 31 градуса, ночью до плюс 18 градусов. ГУ МЧС по Рязанской области предупреждает о сильной жаре и просит быть осторожнее - в ближайшие сутки воздух днем прогреется до плюс 31 градуса, ночью около плюс 17. Во Владимирской области чуть прохладнее - до плюс 28 днем, плюс 15 градусов ночью.

В Калужской, Тверской, Орловской и Смоленской областях воздух прогреется до плюс 29 градусов, возможны дожди, грозы. В Ярославской области до плюс 27 градусов днем, 16 тепла ночью, местами небольшой дождь. В ближайшие 1-2 часа с сохранением на вечер 17 июня в Костромской области ожидаются усиление ветра до 17 м/с, грозы с дождем, сообщает Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Столбик термометра в ближайшие двое суток покажет до плюс 25 градусов днем, плюс 17 ночью.

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