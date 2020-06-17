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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму мусульмане смогут коллективно молиться в масках и с личными ковриками

При посещении мечети рекомендовано воздерживаться от рукопожатий и объятий

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Мусульмане в Крыму могут возобновить проведение коллективных молитв, но только в масках, с использованием средств дезинфекции и соблюдением социальной дистанции и личными ковриками для намазов, сообщили в среду в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Крым и Севастополя (ДУМК).

"Духовное управление мусульман Республики Крым и Севастополя сообщает о временном снятии ограничений на проведение коллективных религиозных мероприятий в мечетях Крыма... возобновлены, в частности, пятничные и коллективные молитвы, обряды дуа, а также имянаречения и никях в мечетях, просветительские и образовательные мероприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при проведении коллективных обрядов необходимо соблюдение санитарно-эпидемиологических правил: посещение мечетей и других культовых сооружений, а также административных мусульманских религиозных и образовательных учреждений и организаций только с использованием медицинской маски и средств дезинфекции.

Между молящимися в мечети и другом культовом помещении необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, кроме того, с собой необходимо иметь индивидуальный молельный коврик (намазлыкъ). При посещении мечети рекомендовано воздерживаться от рукопожатий и объятий. Рекомендовано проводить коллективные молебны максимально кратко, также сократить время погребальных обрядов.

Ограничения на проведение коллективных молитв были введены 23 марта 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. За сутки в Крыму выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период в республике было выявлено 575 случаев заражения. Выздоровел 381 человек, умерли 18 человек.

В республике проживают порядка 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Всего на полуострове около 2 млн жителей. По данным Духовного управления мусульман Крыма, за последние пять лет в республике построили, восстановили и отреставрировали около 20 мечетей, в том числе и те, которым более 300 лет. В целом на территории региона 350 мечетей.

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РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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