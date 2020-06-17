Рособрнадзор проведет анализ почерков 1,2 млн работ ЕГЭ с помощью нейронной сети

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Рособрнадзор намерен провести в 2020 году анализ почерков 1,2 млн работ участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с помощью нейронной сети, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в среду.

"В 2020 году также планируется применение данной технологии и на основном, и на дополнительном этапах проведения ЕГЭ. Работы, вызвавшие подозрение, будут направлены в специализированную организацию на почерковедческую экспертизу. В этом году планируется провести анализ не менее 1 200 000 экзаменационных работ", - сообщил представитель пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что технология выявления разных почерков в экзаменационных работах с помощью искусственной нейронной сети впервые была использована в 2019 году. Было проанализировано 1,1 млн работ из различных субъектов РФ по литературе, истории, русскому языку, обществознанию. Также анализировался почерк на бланках итоговых сочинений выпускников.

"По итогам автоматизированного анализа экзаменационных работ участников ЕГЭ 2019 года были выявлены 75 экзаменационных работ, которые были выполнены, предположительно, разными почерками. Информация о таких случая была направлена в региональные органы управления образованием, которые проводили дополнительные проверки и при необходимости принимали решение об аннулировании результатов", - добавили в пресс-службе.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Основная волна сдачи начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.