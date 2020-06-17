В Ростове-на-Дону началось строительство инфекционной больницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Строители вышли на площадку в Ростове-на-Дону, где будет построена новая областная инфекционная больница. Об этом в среду в ходе брифинга сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

"Строители вышли на площадку. Техническое задание министерством здравоохранения, как и министерством строительства, согласовано. Мы надеемся, что ту задачу, которую поставил перед строителями губернатор, чтобы до конца этого года 200-коечный корпус был сдан, они выполнят", - сказала глава регионального минздрава.

3 июня стало известно, что компания "Ростовгражданпроект" стала единственным подрядчиком, который будет заниматься строительством областной инфекционной больницы в Ростове-на-Дону. На строительство больницы выделено более 2,6 млрд рублей.

Решение о строительстве новой областной инфекционной больницы губернатор Ростовской области Василий Голубев принял в апреле. Больница будет расположена в Первомайском районе Ростова-на-Дону недалеко от берега реки Темерник. На первом этапе будет введено 200 коек, из которых до 30 - реанимационные. Кроме того, планируется, что на втором и третьем этапах реализации проекта будут созданы еще по 100 коек.

В соответствии с поручением губернатора, возведение объекта должны завершить до 31 декабря этого года. 9 июня Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о выделении финансирования в размере 400 млн рублей на оснащение больницы.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, в регионе выявлено 7 951 случай заражения, 3 320 человек выздоровели, 72 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8 млн человек, около 440 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 553 301 случай заражения, выздоровели 304 342 человека, умерли 7 478. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.