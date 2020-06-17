Власти Мурманской области заключили соглашение с WWF о развитии экотуризма в регионе

МУРМАНСК, 17 июня. /ТАСС/. Комитет по туризму правительства Мурманской области и Баренц-отделение Фонда развития дикой природы (WWF) России заключили соглашение о развитии экологического туризма на территории региона. Об этом на онлайн-пресс-конференции заявил и. о. председателя регионального комитета по туризму Максим Бугаев.

"У нас есть большие возможности по развитию экотуризма и есть опыт, очень хорошо организованы экотропы в Лапландском заповеднике. Чтобы нам упорядочить работу на других территориях, включая региональные и федеральные, мы подписали соглашение с Фондом развития дикой природы по поводу развития экологического туризма на территории заказника "Кутса", также по созданию особо охраняемой природной территории - природного парка в Териберке. <…> У нас очень большие ожидания от этого соглашения, поскольку мы хотим планомерно развивать экологический туризм в Мурманской области", - сказал Бугаев.

Он добавил, что власти Мурманской области уже разработали концепцию развития Териберки, нацеленную на развитие инфраструктуры, в поселении ведут строительство сразу нескольких гостиниц для туристов, поток которых за последние годы значительно вырос.

"Это очень актуально, поскольку сейчас там по факту нерегулируемый туристический поток. <…> Мы в настоящий момент прорабатываем механизмы монетизации, большое количество туроператоров там задействовано. Вопрос прорабатывали с Союзом туриндустрии Мурманской области, соответственно, исходя из тех механизмов, которые мы проработали, а также в процессе работы с местным сообществом мы планируем перенаправить часть этих денег на содержание и развитие этой особо охраняемой природной территории", - пояснил Бугаев.

Планируется, что положение о природном парке "Териберка" будет утверждено в конце июля 2021 года. Кроме того, как сообщил директор Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис, в рамках подписанного соглашения предстоит подготовить проектные материалы для реорганизации государственного природного комплексного заказника регионального значения "Кутса" на юге Мурманской области в одноименный природный парк. Еще одним обязательством соглашения станет выдвижение территории "Сейдъявврь" в Ловозерском районе Мурманской области в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2021-2022 годы.

"Цель нашего соглашения вместе с комитетом по туризму Мурманской области - развивать возможности, давать новые инструменты и для развития туристического потенциала региона, и вместе с тем минимизировать всевозможные угрозы, чтобы туризм был безобиден для окружающей среды. <…> Мы готовы в наши проекты вкладывать, в обустройство, в разработку троп", - сказал Суткайтис.

О развитии Териберки

Ранее сообщалось, что власти Мурманской области разработали концепцию развития Териберки, нацеленную на развитие инфраструктуры. Началась реконструкция первых 10 км грунтового автоподъезда к поселению, модернизация автомобильного моста в самом селе, приступили также к модернизации энергосистемы для обеспечения надежного электроснабжения. В Териберке также уже открыли аптеку, баню, ликвидировали свалку, на которой накапливался мусор в течение 30 лет, теперь его вывозят из села. В планах властей открыть в самом поселении автозаправочную станцию, а по пути в Териберку, в том месте, где обычно из-за погоды закрывают проезд, оборудовать комфортабельную стоянку.

Сельское поселение Териберка с населением около тысячи человек, ставшее известным благодаря фильму Звягинцева "Левиафан", расположено в Кольском районе Мурманской области в 120 км от Мурманска, при этом последние 40 км пути приходится преодолевать по грунтовой дороге, которую зимой часто полностью заметает. Ежегодно его посещало до 40 тыс. туристов, в том числе иностранцы.

О заказниках "Кутса" и "Сейдъявврь"

Государственный природный заказник регионального значения "Кутса" площадью 48 640 га был основан в 1994 году, расположен на юге Мурманской области в Кандалакшском районе. Заказник является комплексным, охраняет леса, редкие растения, животных, сплавные реки. По территории заказника протекают две широко известные среди поклонников водного туризма реки - Кутса и Тумча с многочисленными порогами, быстрым течением, красивыми пейзажи и водопадом Янисконгас (на реке Кутса), привлекающие любителей сплава не только из России, но и ближнего зарубежья. Одной из главных достопримечательностей заказника является ущелье Пюхякуру, считавшееся священным местом у лопарей.

Государственный природный комплексный заказник "Сейдъявврь" расположен почти в центре восточной части Ловозерских гор в Мурманской области, в глубокой котловине вокруг самого крупного в этом горном массиве озера Сейдозеро. В недрах гор содержатся редкие и даже эндемичные минералы: вернадит, нептунит, цирконосиликаты и другие. Охраняемая территория выделена вдоль реки Поной, относящейся к числу наиболее продуктивных семужьих рек региона.

Богатое рыбой озеро Сейдозеро издавна служило предметом поклонения саамов, на склонах долины много историко-культовых памятников народа, а окружающие ландшафты легли в основу многочисленных сказаний и легенд. Это привлекает большое количество туристов.