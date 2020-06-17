Музей в Освенциме откроется для посетителей с 1 июля

ВАРШАВА, 17 июня. /ТАСС/. Государственный музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме 1 июля откроет двери для посетителей. Об этом сообщила в среду пресс-служба музея.

"С 1 июля можно будет вновь посещать территорию бывшего немецкого нацистского концентрационного лагеря смерти Аушвиц", - говорится в сообщении музея. Уже сейчас на его сайте можно забронировать дату и время визита в период между 1 июля и 30 сентября.

Как отметили в музее, из-за коронавируса вводятся новые санитарные нормы посещения места памяти. Так, попасть в музей можно будет по специальным билетам, заранее забронированным через интернет. Приобрести билет на месте можно, если на данный день останутся свободные места, так как число посетителей в сутки ограничено.

В организованных группах может быть не больше 15 человек. Необходимо также соблюдать социальную дистанцию. На входе в музей и по его территории установлены системы для дезинфекции. Маршрут осмотра музея разработан так, чтобы избежать скопления людей в одном месте.

Музей в Освенциме был закрыт из-за эпидемии коронавируса более трех месяцев. "Отсутствие посетителей мы почувствовали очень сильно, в том числе и с финансовой точки зрения", - отметил директор музея Петр Цивиньский. "В прошлом у нас возникали вопросы о том, нельзя ли ввести платные входные билеты, поскольку собранные таким образом средства помогут в выполнении миссии музея. Несмотря на сложную ситуацию, мы хотим, чтобы вход на территорию места памяти оставался бесплатным", - добавил он, сообщив о решении ввести систему оплаты по желанию.

Ситуация с коронавирусом

К настоящему моменту в Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 30 тыс. человек, 1 286 заболевших умерли, 14 921 выздоровел.

Для противодействия распространению инфекции власти Польши в середине марта ввели режим эпидемии. Все граждане в общественных местах обязаны соблюдать социальную дистанцию в 2 м и прикрывать нос и рот маской или платком в учреждениях, магазинах и общественном транспорте.

Большинство ограничительных мер уже сняты. Музеям в Польше разрешили возобновить работу 4 мая на втором этапе снятия ограничительных мер. Однако в "Аушвиц-Биркенау" сразу заявили, что смогут открыть свои двери для посетителей не раньше июля.

Освенцим

В концлагере Аушвиц-Биркенау нацистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях от 1,5 до 2 млн человек: евреев, советских военнопленных, поляков и представителей других национальностей. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года Красной армией. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров.

Создание музея на месте бывшего концлагеря началось в Освенциме уже в 1947 году. С тех пор он постоянно развивался с тем, чтобы сохранить для потомков расположенные на площади 500 га свидетельства преступлений нацизма.