Книги из библиотек в Амурской области будут помещать на карантин после возврата

ТАСС, 17 июня. Книги в библиотеках Амурской области будут отправлять на пятидневый карантин после возврата. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Библиотеки в области открылись в среду. Они не работали с конца марта.

"Все книги после возврата читателями до передачи в основное хранение размещаются в специально выделенной зоне карантина для книг, где они находятся 5 суток, после чего направляются в фонд. Издания, находящиеся на карантине, не могут быть выданы читателям", - говорится в сообщении.

Во всех библиотеках установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами, в зданиях нанесена разметка для соблюдения дистанции между посетителями. Количество человек в залах не должно превышать пяти, каждые два часа помещения обрабатываются и проветриваются.

"За время карантина деятельность библиотек не прекращалась. Вместе с другими учреждениями культуры они перешли в режим работы онлайн - проводились различные акции и викторины, читатели могли бесплатно воспользоваться электронными книжными каталогами. По решению оперативного штаба с сегодняшнего дня библиотеки принимают своих читателей - пока только на абонементе" - приводятся в сообщении слова министра культуры и национальной политики области Надежды Доргуновой.

В регионе частично разрешены занятия спортом на улице, возобновлена работа непродовольственных магазинов при определенных условиях, парикмахерских, кафе и ресторанов, открыты парки и скверы. В области действует масочный режим. С начала пандемии в Амурской области выявлено более 1,1 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, более 390 из которых завершились выздоровлением, шесть человек умерли.