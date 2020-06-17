Медсестру из госпиталя в Ленэкспо оштрафовали на 15 тыс. рублей за растегнутый комбинезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 15 тыс. рублей медсестру из временного госпиталя в Санкт-Петербурге за неправильное ношение средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей", - говорится в сообщении.

Как было установлено на суде, 15 мая медсестра Анастасия Муравьева нарушила требования ношения средств индивидуальной защиты: у нее был расстегнут комбинезон, не надет защитный капюшон, а также она не использовала защитные очки. Медсестра признала вину на суде и обещала впредь соблюдать требования. В это же день, 15 мая, Ленэкспо посетил губернатор Петербурга Александр Беглов.