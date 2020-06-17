Голосовать онлайн по конституции москвичи смогут только с аккаунтов, созданных до 5 июня

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Избиратели, чьи персональные кабинеты на порталах mos.ru и gosuslugi.ru созданы после 5 июня, не могут принять участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил в среду начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Еще до начала регистрации на электронное голосование ЦИК было принято решение, что любой личный кабинет, появившийся после 5 июня (дата начала регистрации), не попадет в сопоставление с ГАС-Выборы и, соответственно, не сможет принять участие в голосовании", - сказал он.

Костырко отметил, что для обеспечения электронного голосования существует целая цепочка проверок аккаунтов. При этом он подчеркнул, что при изменении номера телефона аккаунт будет заблокирован. "Отдельным заградительным барьером является блокировка изменения телефона участникам дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Даже если кто-то противоправно получил доступ к чужому личному кабинету, то он не сможет перевести кабинет на себя. Участникам ДЭГ заблокируют возможность смены номера телефона в кабинете", - пояснил он.

Электронное голосование по поправкам к Конституции РФ

4 июня Центризбирком России предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Как сообщалось на официальном сайте мэра и правительства Москвы, зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель Москвы. Для этого надо будет заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Эта информация будет сопоставлена со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы"). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.

Кроме того, отмечается, что электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога. Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию Российской Федерации, ему необходимо поставить галочку напротив графы "Да". Если он против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".