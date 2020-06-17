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Пандемия коронавируса нового типа

CureVac планирует вывести на рынок вакцину против коронавируса в середине 2021 года

В компании ожидают, что в сентябре-октябре будут готовы первые результаты клинических испытаний

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Расположенная в германском городе Тюбинген фармацевтическая компания CureVac рассчитывает вывести на рынок вакцину против коронавируса нового типа в середине следующего года. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель фирмы Франц-Вернер Хаас.

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"Мы планируем вывести на рынок вакцину в середине следующего года", - приводит его слова газета Handelsblatt. В компании, по словам Хааса, ожидают, что в сентябре-октябре будут готовы первые результаты клинических испытаний продукта.

Ранее в среду Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) сообщил, что CureVac получила разрешение на проведение клинических испытаний на добровольцах возможной вакцины. PEI отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов. Сначала предусматривается участие в испытаниях около 168 человек, из которых 144 будут привиты. На следующей фазе - в случае положительных результатов - участвовать в экспериментах уже будут несколько тысяч человек.

CureVac, насчитывающая 460 сотрудников, работает над вакциной против коронавируса совместно с институтом имени Эрлиха. В середине марта появилась информация, что США обещали CureVac крупную денежную сумму при условии, что новую вакцину получат только Соединенные Штаты. 15 июня Министерство экономики и энергетики ФРГ сообщило, что правительство страны инвестирует €300 млн в развитие CureVac и будет владеть 23-процентной долей в компании.

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ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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