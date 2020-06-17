Патриарх освободил епископа Стефана от должности настоятеля главного храма ВС РФ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископа Клинского Стефана (Привалова) от должности настоятеля патриаршего собора Воскресения Христова в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке и назначил его ключарем этого храма. Патриарх принял на себя должность настоятеля, сообщается в патриарших указах, опубликованных сайтом Московской городской епархии в среду.

"Преосвященный Стефан (Привалов) <…> освобождается от должности настоятеля собора [Патриаршего собора во имя Воскресения Христова] и назначается ключарем вышеуказанного собора", - написано в указе.

Отмечается, что патриарх Кирилл принимает на себя обязанности настоятеля собора, имеющего статус главного храма Вооруженных сил РФ.

16 мая 2019 года сайт Русской православной церкви сообщил о назначении епископа Стефана настоятелем собора Воскресения Христова. После освящения главного храма ВС РФ 14 июня патриарх заявил, что сам станет его настоятелем.

Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.