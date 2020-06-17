Власти Лондона уберут к визиту Макрона защитный короб вокруг статуи Черчилля

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Власти Лондона уберут к визиту в Великобританию президента Франции Эмманюэля Макрона защитный короб, возведенный вокруг памятника бывшему премьер-министру Соединенного Королевства Уинстону Черчиллю (1874-1965). Об этом сообщил в среду представитель мэра британской столицы Садика Хана.

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"Короб вокруг статуи Уинстона Черчилля будет снят по случаю визита в Лондон президента Макрона", - приводит слова сотрудника мэрии телеканал Sky News. Он не уточнил, будут ли защитные листы вновь закреплены вокруг памятника по завершении посещения французским президентом королевства, запланированного на 18 июня.

Вокруг статуи Черчилля 12 июня был возведен защитный короб из-за манифестаций против расового неравенства, состоявшихся в Лондоне за несколько дней до этого. Участники акций протеста исписали монумент краской, обвинив бывшего главу правительства в расизме. Нынешний премьер-министр и глава Консервативной партии Борис Джонсон осудил и действия вандалов, и решение лейбористского мэра Лондона. Он назвал возмутительным возведение короба вокруг памятника.

Макрон станет первым иностранным лидером, который посетит Великобританию с начала марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла примут президента Франции в Кларенс-хаусе, чтобы отметить 80-летний юбилей выступления генерала Шарля де Голля (1890-1970) в 1940 году. В той речи из Лондона де Голль призвал французов продолжать борьбу против нацистской Германии, хотя за день до этого правительство Франции попросило у немецкого руководства о перемирии, по сути капитулировав.

В Лондоне у Макрона также запланированы переговоры с Джонсоном.