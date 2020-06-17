Матвиенко отметила взаимосвязь между сносом памятников советским воинам и статуи Колумба

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что процесс осквернения памятников историческим личностям в США и Европе является следствием сноса памятников советским воинам на Западе. Об этом она сказала в среду в ходе заседания палаты.

"Когда сносили памятники нашим солдатам, положившим свои жизни за освобождение Европы, они думали, что это не про них. А теперь посмотрите, что творится в Европе и Америке - сносятся памятники их национальным лидерам. Колумбу, который был национальным героем Америки, де Голлю, который признанный национальный лидер во Франции. А кто на место де Голля придет, кто будет дальше национальным лидером", - сказала Матвиенко.

"Они запустили этот процесс и теперь сами хлебают все полной ложкой. Конечно, кощунство, когда сносят памятники историческим людям, внесшим вклад в историю, а тем более воинам Красной армии, которые обеспечили победу над фашизмом", - подчеркнула спикер.

Ранее группа протестующих снесла статую Христофора Колумба, установленную в Бёрд-парке в Ричмонде (штат Вирджиния), и сбросила ее в озеро. 5 июня губернатор Вирджинии Ральф Нортэм (демократ) объявил о решении демонтировать другой памятник, вызывавший раздражение у протестующих, - главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Ли. 15 июня на севере Франции злоумышленники осквернили памятник первому президенту Пятой республики Шарлю де Голлю, облив бюст желтой краской.