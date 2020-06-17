{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко отметила взаимосвязь между сносом памятников советским воинам и статуи Колумба

Спикер Совфеда назвала кощунством снос памятников "людям, внесшим вклад в историю, а тем более воинам Красной армии, которые обеспечили победу над фашизмом"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что процесс осквернения памятников историческим личностям в США и Европе является следствием сноса памятников советским воинам на Западе. Об этом она сказала в среду в ходе заседания палаты.

"Когда сносили памятники нашим солдатам, положившим свои жизни за освобождение Европы, они думали, что это не про них. А теперь посмотрите, что творится в Европе и Америке - сносятся памятники их национальным лидерам. Колумбу, который был национальным героем Америки, де Голлю, который признанный национальный лидер во Франции. А кто на место де Голля придет, кто будет дальше национальным лидером", - сказала Матвиенко.

"Они запустили этот процесс и теперь сами хлебают все полной ложкой. Конечно, кощунство, когда сносят памятники историческим людям, внесшим вклад в историю, а тем более воинам Красной армии, которые обеспечили победу над фашизмом", - подчеркнула спикер.

Ранее группа протестующих снесла статую Христофора Колумба, установленную в Бёрд-парке в Ричмонде (штат Вирджиния), и сбросила ее в озеро. 5 июня губернатор Вирджинии Ральф Нортэм (демократ) объявил о решении демонтировать другой памятник, вызывавший раздражение у протестующих, - главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Ли. 15 июня на севере Франции злоумышленники осквернили памятник первому президенту Пятой республики Шарлю де Голлю, облив бюст желтой краской.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
Пандемия коронавируса нового типа
Глава РАН не считает используемый британскими врачами препарат панацеей от коронавируса
Как заявил Александр Сергеев, человечество все еще в поиске эффективного лекарства
Читать полностью