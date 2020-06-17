Кузнецова направила обращение в ПФР по спорам между родителями о праве на детские пособия

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение в Пенсионный фонд России (ПФР), в котором выступила за внесудебное разрешение споров о праве на детские пособия между родителями, не проживающими совместно. Об этом сообщается в среду на сайте детского омбудсмена.

Согласно законодательству, оба родителя имеют право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Вместе с тем очное присутствие родителей при подаче заявления о выплате пособия требуется не всегда. При этом не представляется возможным проверить факт совместного проживания родителя и ребенка, поэтому нередки случаи, когда отдельно проживающий родитель, не состоящий в официальном разводе, самостоятельно подает заявление через электронный сервис о выплате пособия на него, указав свои банковские реквизиты, говорится в сообщении.

"Анна Кузнецова направила обращение главе Пенсионного фонда России Максиму Топилину по вопросу совершенствования порядка разрешения споров о праве на единовременные и (или) ежемесячные выплаты на детей, чьи родители не проживают совместно и находятся в разводе", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

По мнению уполномоченного, необходимо предусмотреть разрешение подобных споров во внесудебном порядке, обеспечить возможность "гибкого рассмотрения и упрощенного порядка" возврата средств или взыскания в пользу семьи или родителя, "реально воспитывающего ребенка и проживающего с ним".

"Фактический уход за ребенком уже подразумевает, что родитель, который не проживает с семьей и не участвует в его воспитании, не может претендовать на получение пособий. Однако, к сожалению, есть случаи, когда люди пытаются нажиться даже на детских выплатах. Например, при получении мер дополнительной поддержки семей с детьми. Такие действия, конечно, нужно пресекать", - цитирует пресс-служба Кузнецову.