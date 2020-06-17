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Собянин: решения об ослаблении ограничений в Москве даются тяжелее, чем их введение

Мэр столицы пояснил, что при введении ограничений "виноват вирус", а когда открываешь, виноват только ты и вся ответственность на тебе
Мэр Москвы Сергей Собянин Александр Щербак/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Решения об ослаблении режима ограничений даются тяжелее, чем введение самих ограничений. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в среду во время общения с артистами Театра Олега Табакова.

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"Тяжело давались решения по ограничениям, в том числе по закрытию театров. Но эти решения были направлены на то, чтобы оградить от инфекции, болезни, смерти. Тяжелые решения, но понятные. Не все их одобряли, понимали. А когда принимаешь обратные решения об открытии, оказалось - гораздо сложнее", - сказал Собянин, пояснив, что при введении ограничений "виноват вирус, а когда открываешь, виноват только ты один и вся ответственность на тебе".

"Ты должен почувствовать, правильный ты момент выбрал, факторы, связанные с количеством заболеваний, факторы, связанные с экономикой, культурой - они должны сойтись вместе и ты должен принять решение об оптимальных ограничениях, либо об оптимальных решениях по раскрытию", - добавил Собянин.

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