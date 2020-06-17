Глава РАН не считает дексаметазон панацеей от коронавирусной инфекции

МОСКВА, 17 июня./ТАСС/. Противовоспалительный препарат дексаметазон, который понизил смертность больных с осложнениями при COVID-19 по данным британского исследования RECOVERY, не является прорывом в лечении коронавирусной инфекции. Панацею от этой болезни пока еще не создали, сказал ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Практическая оценка эффективности этого препарата должна делаться нашими медиками, но очевидно, что улучшение от него не радикальное. К тому же его используют на самой тяжелой стадии, когда пациент находится на аппарате ИВЛ. Поэтому дексаметазон не панацея. Человечество все еще в поиске лекарства от коронавируса", – сказал он.

Сергеев напомнил, что самое неприятное при коронавирусной инфекции – слабо контролируемый переход болезни в тяжелую стадию.

"Чего мы с вами боимся в коронавирусе? Мы же понимаем, что не очень контролируем уход в тяжелую стадию, что успешно решается при бактериальных или других вирусных заболеваниях. К примеру, при бактериальном поражении легких мы принимаем антибиотики. Пока подобного средства от коронавируса нет, и мы все еще ищем панацею", – сказал он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала результаты RECOVERY "научным прорывом".

Как проходили клинические испытания

В исследовании участвовали более 6,4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них случайным образом отобрали 2,1 тыс. человек, которым в течение десяти дней давали дексаметазон. Остальные участники проходили обычное в таких случаях лечение.

Итоги показали, что этот иммунодепрессант снизил количество смертей среди больных с тяжелыми формами COVID-19: на треть среди пациентов на вентиляции легких и на 20% – среди тех, кому нужен был дополнительный кислород.

Исследование пока не прошло независимую экспертизу и не было опубликовано в каком-либо научном журнале, однако авторы обещают сделать это в ближайшее время.