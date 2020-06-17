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Пандемия коронавируса нового типа

Тестирование на коронавирус работников летних кафе в Кирове не будет обязательным

Необходимость исследований будет носить рекомендательный характер

КИРОВ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области готовы внести изменение в постановление правительства и отменить требование обязательного еженедельного тестирования сотрудников летних кафе в регионе, необходимость исследований будет носить рекомендательный характер. Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства.

Власти Кировской области разрешили с 16 июня кафе и ресторанам во всех районах, кроме Вятско-полянского, Малмыжского и Уржумского, оказывать услуги общепита на летних верандах и террасах. При этом, согласно постановлению правительства, заведения должны обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями, использовать одноразовую посуду и еженедельного тестировать сотрудников на коронавирус. По мнению ряда предпринимателей, такие условия делают открытие многих летних кафе нерентабельным.

"С учетом многочисленных обращений со стороны предпринимательского сообщества, мы готовы внести изменения в постановление. Сдача тестов на коронавирус сотрудниками учреждений будет носить рекомендательный характер, а использовать одноразовую посуду необходимо только в том случае, если в заведении общепита отсутствует посудомоечная машина", - цитирует пресс-служба министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталью Кряжеву.

Кировская область постепенно снимает введенные из-за пандемии меры ограничения. В регионе работают производственные предприятия, сельхозорганизации, строительные организации, небольшие магазины, открыты многофункциональные центры. При этом, по данным управления Роспотребнадзора по Кировской области, ситуация в регионе остается нестабильной, продолжает действовать режим повышенной готовности, режим самоизоляции граждан продлен до 22 июня.

С 12 мая жителям области разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Также с 12 мая открылись рынки и непродовольственные магазины площадью до 400 кв. метров с отдельным входом. С 21 мая в регионе возобновили работу парикмахерские и фитнес-центры при условии проведения только индивидуальных занятий с тренером. С 9 июня начали работу небольшие магазины в торговых центрах, а с 16 июня открылись музеи и библиотеки, а также летние кафе.

В Кировской области за сутки выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания, общее число достигло 2750 случаев. 683 человека находятся на лечении в инфекционных госпиталях, 390 пациентов проходят лечение амбулаторно, 30 человек умерли.

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РоссияКировская областьПандемия коронавируса нового типа
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