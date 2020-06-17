В аэропорту Симферополя установили 20-метровый граффити-портрет Айвазовского

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Портрет художника-мариниста И. К. Айвазовского площадью в 20 кв. м, который начали писать в День России, установили в международном аэропорту Симферополя его имени. Об этом в среду сообщила пресс-служба авиаузла.
Картину расписывала в Москве команда арт-кластера "Таврида", граффити-художник Александр Милицин и команда Desart365. Портрет состоит из десяти панелей, образующих единое полотно с изображением Айвазовского на фоне бушующего моря. Для реализации проекта были заказаны специальные подрамники и холсты строго определенного типа. Рисунок наносили по специальной технике, включающей работу аэрографом и баллоном.
"На роспись полотна ушло около 70 баллонов с краской трех десятков оттенков. Готовые холсты и подрамники доставили в аэропорт Симферополя самолетом и собрали в единое полотно уже в терминале. Арт-объект разместился в зоне прилета пассажирского терминала на галерее второго этажа, где будет хорошо виден прибывающим гостям полуострова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полотно является одним из крупнейших в мире среди выполненных в технике граффити на холсте. "Ближайший аналог, который нам удалось найти, находится в Нью-Йорке. Его общая площадь 15 м. Кроме размера картины, еще одной трудностью при реализации проекта было расстояние между Москвой и Симферополем. Для осуществления этой задачи мы разработали абсолютно новую технологию снятия готового холста с подрамников для транспортировки и дальнейшего монтажа", - приводятся в сообщении слова художника Милицина.
Посвященный Айвазовскому проект стал частью всероссийских акций арт-кластера "Таврида" в честь Дня России. Масштабные стрит-арт-объекты, посвященные великим деятелям культуры России, появятся в Тюмени, Владивостоке и Казани. Аэропорт Симферополь стал первой воздушной гаванью, для которой арт-кластер "Таврида" создал художественный арт-объект.
Памяти Айвазовского
Феодосия - родной город художника И. К. Айвазовского (1817-1900). Здесь находится могила художника. Его именем в городе названа железнодорожная станция и улица. У картинной галереи установлен памятник Айвазовскому. Основанная им картинная галерея - один из старейших художественных музеев России. В ней хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника (416 работ), в том числе "Девятый вал", "Севастопольский рейд", "Море. Коктебель", "Среди волн" и другие.