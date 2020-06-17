В аэропорту Симферополя установили 20-метровый граффити-портрет Айвазовского

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Портрет художника-мариниста И. К. Айвазовского площадью в 20 кв. м, который начали писать в День России, установили в международном аэропорту Симферополя его имени. Об этом в среду сообщила пресс-служба авиаузла.

Картину расписывала в Москве команда арт-кластера "Таврида", граффити-художник Александр Милицин и команда Desart365. Портрет состоит из десяти панелей, образующих единое полотно с изображением Айвазовского на фоне бушующего моря. Для реализации проекта были заказаны специальные подрамники и холсты строго определенного типа. Рисунок наносили по специальной технике, включающей работу аэрографом и баллоном.

"На роспись полотна ушло около 70 баллонов с краской трех десятков оттенков. Готовые холсты и подрамники доставили в аэропорт Симферополя самолетом и собрали в единое полотно уже в терминале. Арт-объект разместился в зоне прилета пассажирского терминала на галерее второго этажа, где будет хорошо виден прибывающим гостям полуострова", - говорится в сообщении.