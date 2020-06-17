Финляндия планирует выплачивать по €75 в месяц на малоимущего как пособие по пандемии

ХЕЛЬСИНКИ, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Финляндии предложило начать выплачивать временное пособие малоимущим на фоне пандемии из расчета €75 в месяц на человека. Об этом сообщило в среду министерство социальных дел и здравоохранения.

Выплачиваться пособие будет с сентября по декабрь 2020 года. Это предложение финский парламент рассмотрит после выхода с летних каникул.

"Целью временного пособия является поддержка малоимущих людей и семей, для которых ограничения, введенные из-за пандемии, привели к избыточным расходам", - говорится в сообщении.

Число инфицированных коронавирусом в Финляндии увеличилось в среду на пять, до 7 117. С начала пандемии в стране зафиксированы 326 летальных исхода. Замедление темпов пандемии в стране продолжается, за прошедшую неделю прирост новых случаев стабильно составлял менее 20 в сутки.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах, возобновилось обучение в школах и дошкольных учреждениях. С 15 июня Финляндия открыла границы для поездок в страны Прибалтики и государства Северной Европы, за исключением Швеции. Граница с РФ останется закрытой до 14 июля.

В Финляндии до конца мая сохранялся запрет собираться группами более 10 человек, но с 1 июня это число увеличили до 50 человек. Общественные мероприятия с участием более 500 человек будут запрещены до конца июля. С июня начали открываться театры, музеи, библиотеки, рестораны, бассейны, стало возможным проведение спортивных соревнований. С 16 июня в стране отменено чрезвычайное положение, введенное в марте из-за пандемии.