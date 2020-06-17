ВЦИОМ: россияне в июне стали более позитивно воспринимать сложившуюся в их жизни ситуацию

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россияне на фоне снятия связанных с пандемией ограничений в начале июня стали более позитивно смотреть на сложившуюся в их жизнях ситуацию. Как положительную ее оценивают в настоящий момент более двух третей граждан, свидетельствуют данные Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

"Россияне положительно воспринимают ситуацию, сложившуюся в их жизни. Об этом 5 июня сообщили 65% наших соотечественников. Данное значение на 7 п. п. выше, чем 26 апреля, когда был зафиксирован пик кризисных настроений (58%)", - говорится в материалах на сайте ВЦИОМ, где отмечено, что каждый третий россиянин (32%) оценивает актуальную жизненную ситуацию как плохую.

При этом больше половины россиян (56%) оценивают как плохую ситуацию в стране в целом, 38% - как хорошую (этот показатель вырос на 8 п. п. по сравнению с апрелем этого года).

"Тот же тренд заметен и в оценке россиянами ситуации в мире. В конце апреля почти три четверти россиян оценивали ситуацию в мире как плохую - 72%. Как хорошую ее воспринимали 17% наших соотечественников. На момент опроса 5 июня уже 23% дали положительную оценку (+6 п. п.), а 63% - негативную ( 9 п. п.)", - говорится в результатах опроса ВЦИОМ. Отвечая на вопрос, как вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в вашем населенном пункте, 49% респондентов ответили "хорошо", 46% - "плохо".

"Отметим позитивный тренд, стартовавший в начале мая: если до тех пор оценки устойчиво ухудшались, то после - постепенно растут, возвращаясь в некоторых случаях к докризисному уровню. Это, очевидно, связано с растущим ощущением победы в борьбе с коронавирусом и начинающимся возвращением к нормальной жизни", - приводится на сайте комментарий генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова.

Инициативные всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 июня 2020 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.