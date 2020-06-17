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Останки более 500 человек, расстрелянных фашистами под Новгородом, захоронят 22 июня

Эксгумацию тел проводили новгородские поисковики, сотрудники СК РФ, военнослужащие поискового батальона Министерства обороны РФ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Траурная церемония захоронения более чем 500 мирных граждан, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной в районе деревни Жестяная Горка, пройдет в Новгородской области 22 июня. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Андрей Никитин.

В начале мая 2019 года новгородские поисковики обнаружили в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области расстрельные ямы времен Великой Отечественной войны, в которых находились останки мирных граждан. 14 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде против мирных граждан в 1942-1943 годах на территории Новгородской и Псковской областей. В Жестяной Горке решили создать памятный комплекс.

"22 июня рядом с деревней Жестяная Горка Батецкого района пройдет мероприятие, эмоции от которого сложно передать словами. Будет проведена траурная церемония захоронения останков более 500 мирных жителей, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Это были старики, женщины и маленькие дети. Их останки весной прошлого года обнаружили поисковики экспедиции "Долина" памяти Николая Ивановича Орлова в рамках всероссийского проекта "Без срока давности", - сказал Никитин.

Эксгумацию тел проводили новгородские поисковики, сотрудники СК РФ, военнослужащие поискового батальона Министерства обороны РФ. Как ранее поясняли ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ, медико-криминалистическими экспертами установлено, что расстрелянные люди стали жертвами карательных операций оккупантов в 1942-1943 годах.

"Долгое время родственники погибших мирных жителей даже не знали, где покоятся останки их родных. Теперь у них будет возможность прийти, возложить цветы и отдать дань памяти. Это очень важно. На месте захоронения будет построен мемориальный комплекс, посвященный всем жертвам войны, пострадавшим на новгородской земле", - добавил Никитин, уточнив, что в этом году будет установлена скульптурная композиция "Скорбящая мать" и проведено благоустройство территории.

О захоронениях и уголовном деле

Как ТАСС сообщал ранее, основанием для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела стало найденное в начале мая 2019 года в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области захоронение времен Великой Отечественной войны с останками 42 мирных граждан, в числе которых были дети и беременная женщина.

Согласно обнародованным СК данным, в найденных захоронениях покоятся жертвы карательных операций, проводившихся в ходе оккупации деревни Жестяная Горка Ленинградской (с 05.07.1944 года - Новгородской) области в 1942 году. Для массового убийства советских граждан из числа мирного населения была сформирована команда полиции безопасности и СД, в состав группы входили 33 карателя - выходцы из Латвийской ССР, которые не были осуждены и скрылись. Руководил группой германский генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года военным трибуналом Ленинградского военного округа "за зверские расправы над советскими гражданами".

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