На мясокомбинате в Германии коронавирусом заразились около 600 человек

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Новая вспышка коронавируса зафиксирована на западе Германии. Как сообщила в среду газета Westfalen-Blat, за последние полторы недели инфекция была обнаружена у примерно 600 работников мясокомбината в населенном пункте Реда-Виденбрюк.

На прошлой неделе коронавирус был диагностирован у 128 человек, работающих на местном мясокомбинате, который входит в концерн Toennies. После этого было решено сделать около 1 000 дополнительных тестов. Как минимум 475 из них оказались положительными, результат еще 400 будет известен в ближайшие дни.

Сколько именно человек заняты на комбинате в Реда-Виденбрюке, не уточняется. Всего на концерн по всему миру работают 16,5 тыс. сотрудников.

В ФРГ коронавирусом заразились более 187,1 тыс. человек, 173,6 тыс. выздоровели, умерли 8,8 тыс. пациентов. Темпы распространения инфекции в стране сокращаются с мая.

Накануне стало известно о вспышке в Берлине - там на карантин были отправлены жители 369 домохозяйств в районе Нойкёльн.