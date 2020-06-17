Крым, Кубань и Ставрополье станут наиболее популярными направлениями отдыха у россиян

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым войдут в тройку наиболее популярных направлений отдыха у россиян этим летом. Об этом на онлайн-конференции в ТАСС сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"В целом по стране Краснодарский и Ставропольский края, и, возможно, Крым после 1 июля войдут в тройку наиболее популярных направлений", - сказала она. При этом Крым не сможет обогнать Краснодарский край, считает Ломидзе.

"Пока реальный спрос гораздо ниже, чем предложения по отдыху внутри России. Поэтому цены очень привлекательные", - добавила она.

Татарстан также войдет в топ-10, считает эксперт. При этом Москва и Санкт-Петербург в число лидеров пока не войдут, поскольку в этих городах самый высокий уровень заболеваемости.

Черноморское побережье, по ее словам, за год принимает около 20-25% всего потока путешествующих по России. "Концентрация в нынешних условиях такой части населения в двух регионах могла бы быть опасна, если бы не меры, которые предпринял Ростуризм по распределению потоков внутри страны, - отметила Ломидзе. - Мы видим попытки распределить турпоток по другим регионам, дать возможность людям открыть для себя новые регионы и не сконцентрировать всех только на Черноморском побережье. Это очень важный момент".

Ростуризм рассчитывает на старт полноценного туристического сезона в России с 1 июля, при этом планируется запуск пакетных туров по новым направлениям, включая Калининград, Хакасию, Бурятию (озеро Байкал) и Алтай.

Тенденции сезона

По словам Ломидзе, АТОР отмечает увеличение объема бронирований на ближайшие даты, на июль и август, причем как внутри региона, так и жителями соседних регионов. "Речь идет о бронировании гостевых домов, пансионатов, турбаз, санаториев, маленьких гостиниц. Наибольшая активность, безусловно, отмечается вокруг городов-миллионников. Москва и Санкт-Петербург бронируют в первую очередь близлежащую Московскую и Ленинградскую области. И активность также отмечается в тех регионах, где есть значимые водоемы - Волга, Ока, озера. Мы видим, что вокруг водоемов неплохая динамика бронирований, особенно по сравнению с прошлым годом. При этом цены там остались на уровне прошлого года", - отметила она. При этом Ломидзе указала, что стоимость отдыха на региональных курортах, расположенных вдоль берегов рек и озер, составляет от 1,5 до 2,5 тыс. руб.

Также АТОР отмечает и другую тенденцию - в ситуации с пандемией "в безусловном выигрыше оказался серый сегмент отрасли". "То есть те структуры, организации, тот сектор, который не является налогоплательщиком, и находится в темной зоне. Требования Роспотребнадзора на него не распространяются", - сказала она. А это значит, что законопослушные объекты размещения, выполняющие рекомендации, и "серый" частный сектор оказываются в неравном с точки зрения конкуренции положении. По ее словам, добросовестные налогоплательщики в сфере туризма могут пострадать не только в конкурентной борьбе, но и в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по вине не соблюдающего требования Роспотребнадзора "серого сектора".

"Безопасно отдыхать в частном секторе или нет? По мне - нет. Периодически в частном секторе, это мое личное мнение, были вопросы с антисанитарией и до введения жестких требований Роспотребнадзора", - подчеркнула Ломидзе.

По ее словам, в сложившейся ситуации важно "соблюсти симметрию", туротрасли необходимо взаимодействие с государством по этому вопросу. "И для государства, и для отрасли в первую очередь важны туристы, их безопасность, те структуры, которые обеспечивают эту безопасность и при этом платят налоги", - заключила Ломидзе.