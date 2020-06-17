В РПЦ считают, что курс истории России должен быть связан с основами духовной культуры

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Школьный курс истории России должен быть тематически и ценностно связан с программами по основам религиозной культуры и светской этики и основами духовно-нравственной культуры народов России, считает председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Курс истории России должен быть тематически связан не только с другими социально-гуманитарными учебными предметами, но и в том числе с такими предметами как основы религиозной культуры и светской этики, основы духовно-нравственной культуры народов России. Но связан должен быть также с этими дисциплинами ценностно и мировоззренчески. Именно ценности, имеющие традиционный характер, должны быть в полной мере отражены в этом учебнике, в этом учебном курсе. А ценности эти, конечно, неразрывно связаны с религией и культурой нашей страны <…> Я считал бы, что важно привлекать теологов к разработке этого учебного курса", - сказал он в ходе заседания рабочей группы по подготовке концепции учебного курса "История России" в образовательных организациях РФ в среду.

Митрополит Иларион отметил, что проект учебного курса нуждается в доработке. "Серафим Саровский здесь попал в раздел деятелей культуры, а, конечно, он является прежде всего религиозным деятелем", - отметил митрополит.

Историко-культурный стандарт, утвержденный в 2013 году, включает перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе, принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень трудных вопросов истории, вызывающих острые дискуссии в обществе.