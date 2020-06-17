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В Петербурге побит суточный рекорд температуры воздуха, установленный в 1905 году

Температура достигла 27,5 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха, установленный 115 лет назад, побит в среду в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

"Мы перекрыли рекорд - сейчас 27,5 градуса, в 1905 году было 27,3 градуса. Это [рекорд] для этого дня", - сказал он.

Синоптик также добавил, что столбик термометра может подняться еще выше в течение второй половины дня. "Прогноз подразумевал облака, а облаков нет, они чуть восточнее все, поэтому, конечно, [воздух] еще будет прогреваться", - отметил он.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Санкт-Петербурге с 17 по 19 июня прогнозируется дневная температура около 25-29 градусов тепла, а 18 июня воздух в городе может прогреться до 31 градуса. Кроме того, в ближайшие дни жаркая погода, как ожидается, будет сопровождаться кратковременными дождями, местами ливнями и грозами.

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